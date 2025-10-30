ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट दी, कहा- 'उसने कभी मुंबई बम धमाके नहीं किए'

गोरखपुर: पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस से स्पिरिचुअल प्रीचर बनीं ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, उन्होंने दावा किया कि दाऊद 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों में शामिल नहीं था और वह आतंकवादी नहीं है।

कुलकर्णी ने कहा, "दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है। उसने मुंबई में कभी कोई बम धमाका नहीं किया," और कहा कि उसे इतने सालों से गलत तरीके से दिखाया गया है। अपने विवादित बयान से बवाल मचने के बाद, पूर्व एक्ट्रेस ने यह भी साफ किया कि वह दाऊद से पर्सनली कभी नहीं मिली थीं, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी बातें उसी पर आधारित थीं जिसे वह सच मानती थीं।

1990 के दशक में बॉलीवुड का एक जाना-पहचाना चेहरा रहीं ममता कुलकर्णी ने करण अर्जुन, बाज़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, चाइना गेट और क्रांतिवीर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अपनी ग्लैमरस इमेज और बेबाक स्वभाव के लिए जानी जाने वाली ममता 2000 के दशक की शुरुआत में अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं।

बाद के सालों में, कुलकर्णी ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर सुर्खियों में आईं, जिनके साथ वह कथित तौर पर केन्या में रह रही थीं। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन चुना है, और खुद को एक भक्त और तपस्वी बताया।

गोरखपुर से उनके हालिया बयानों ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है, जिससे उनके अतीत और भारत के सबसे ज़्यादा वॉन्टेड भगोड़ों में से एक के बारे में उनके विचारों पर विवाद फिर से शुरू हो गया है।

कुलकर्णी के बयान से सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है, जिसमें कई लोग उनके मकसद और समय पर सवाल उठा रहे हैं। कानून लागू करने वाले अधिकारियों ने उनके दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जो 1993 के मुंबई धमाकों से दाऊद इब्राहिम को जोड़ने वाली सालों की जांच और कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है।

ममता कुलकर्णी, जो 1990 के दशक में बॉलीवुड का एक जाना-माना नाम थीं, बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। उनके हालिया बयानों ने एक बार फिर उन्हें गलत वजहों से नेशनल सुर्खियों में ला दिया है।

