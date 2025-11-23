मालेगांव नगर पंचायत चुनावः अगर आप राकांपा के 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो ठीक नहीं तो हम पैसा रोक देंगे?, अजित पवार की टिप्पणी पर हंगामा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 23, 2025 09:22 IST2025-11-23T09:20:53+5:302025-11-23T09:22:47+5:30
Malegaon Nagar Panchayat Elections: अगर आप राकांपा के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि धन की कोई कमी न हो।
पुणेः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे जिले के मालेगांव में मतदाताओं से कहा है कि अगर वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो वह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के लिए धन की कोई कमी न हो। पवार ने साथ ही कहा कि लेकिन यदि मतदाता उनके उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं तो वह (पवार) भी धन मुहैया नहीं कराएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष पवार ने शुक्रवार को बारामती तहसील में मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान यह बात कही। पवार भाजपा-राकांपा-शिवसेना की गठबंधन सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने मतदाताओं से कहा, ‘‘अगर आप राकांपा के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि धन की कोई कमी न हो। अगर आप सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन, अगर आप मना करोगे तो मैं भी मना कर दूंगा। आपके पास वोट हैं, मेरे पास विकास कार्य के लिए पैसा है।’’
इस टिप्पणी की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। शिवसेना (उबाठा) के नेता अंबादास दानवे ने अजित पवार पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। दानवे ने सवाल किया, ‘‘ यह धनराशि आम लोगों द्वारा दिए गए करों से दी जाती है, न कि अजित पवार के घर से।
यदि पवार जैसे नेता मतदाताओं को धमका रहे हैं तो निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है?’’ नगर पंचायतों के चुनाव दो दिसंबर को होने हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित पैनल ने मालेगांव में गठबंधन किया है।