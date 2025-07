Malegaon Blast Verdict Today: 17 साल बाद आज मालेगांव ब्लास्ट का फैसला, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत इन पर हैं आरोप

Malegaon Blast Verdict Today: 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आज मुंबई की स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी आरोपी हैं। यह फैसला महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक भीड़भाड़ वाले इलाके में मोटरसाइकिल पर बंधे बम के विस्फोट के लगभग 17 साल बाद आया है, जिसमें छह लोग मारे गए थे और 101 घायल हुए थे।

यह घटना देश का पहला आतंकवादी हमला था जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और एक सेवारत सैन्य अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात कथित हिंदू चरमपंथियों के एक समूह पर मुकदमा चलाया गया था।

इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 101 अन्य घायल हुए थे। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत देश के सबसे लंबे समय से चल रहे आतंकवादी मामलों में से एक में अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं।

यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव के एक मुस्लिम बहुल इलाके के एक चौक पर हुआ था। यह रमजान का महीना था, जब मुस्लिम समुदाय रोजा रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह संदेह था कि विस्फोट के पीछे के लोगों ने सांप्रदायिक दरार पैदा करने के लिए, हिंदू नवरात्रि उत्सव से ठीक पहले, मुस्लिम पवित्र महीने का समय चुना था।

स्थानीय पुलिस से जाँच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को सौंप दी गई।

VIDEO | Mumbai, Maharashtra: On the Special NIA Court’s verdict today in the 2008 Malegaon Blast case, senior advocate Majeed Memon says, “The entire country is waiting for the verdict. It’s sad that so much delay happened in this case. The life of a person changes in 17-18… pic.twitter.com/fCA7focB4j