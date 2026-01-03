Aadhaar PVC Card: घर बैठे बनाए अपना आधार PVC कार्ड, बस 75 रुपये में होगा काम, जानें प्रोसेस

Aadhaar PVC Card: आज के समय में, आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। लेकिन समस्या तब आती है जब कागज का आधार कार्ड फट जाता है, गीला हो जाता है या खराब हो जाता है। इस समस्या का समाधान है आधार PVC कार्ड, जिसे UIDAI ने आम लोगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है। आधार PVC कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है, बिल्कुल ATM या पैन कार्ड की तरह। यह हल्का, मजबूत, वॉटरप्रूफ और लंबे समय तक चलने वाला है।

एक ऐसा आधार कार्ड जो पानी से भी खराब नहीं होगा, उसे घर बैठे बनवाया जा सकता है।

सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनवाने के लिए किसी एजेंट या साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर बैठे आराम से सिर्फ़ ₹75 में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। UIDAI द्वारा जारी किए गए आधार PVC कार्ड में QR कोड, सिक्योरिटी फीचर्स और डिजिटल वेरिफिकेशन भी होता है, जो यह पक्का करता है कि यह पूरी तरह से वैलिड और सुरक्षित है। ऑर्डर करने के बाद, कार्ड आपके पते पर EMS स्पीड पोस्ट से डिलीवर किया जाता है।

आधार PVC कार्ड की कीमत कितनी है?

UIDAI के अनुसार, आधार PVC कार्ड की कीमत प्रति ऑर्डर सिर्फ़ ₹75 है। इसमें GST और स्पीड पोस्ट से डिलीवरी चार्ज शामिल हैं। इसका मतलब है कि आपको ₹75 से ज़्यादा कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी।

आधार PVC कार्ड कैसे ऑर्डर करें?

स्टेप 1: सबसे पहले, UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और “ऑर्डर आधार PVC कार्ड” ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 2: अब आपको अपना 12-डिजिट का आधार नंबर या वर्चुअल ID (VID) डालना होगा। स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड डालें और “OTP भेजें” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए उसे डालें। अब ₹75 का ऑनलाइन पेमेंट करें। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट के बाद, आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा और आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा।

आपका आधार PVC कार्ड कब आएगा?

आपका ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद, आपका आधार PVC कार्ड EMS स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। यह आमतौर पर 5 से 10 वर्किंग दिनों में आपके पते पर पहुँच जाता है।

आधार PVC कार्ड क्या है?

आधार पीवीसी कार्ड आधार कार्ड का एक नया, टिकाऊ और वॉलेट-अनुकूल रूप है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) प्लास्टिक से बना होता है, इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसा साइज़ और कई सुरक्षा सुविधाएँ (जैसे होलोग्राम, माइक्रो-टेक्स्ट) होती हैं, जो इसे ज़्यादा सुरक्षित और पोर्टेबल बनाती हैं; यह सामान्य कागज़ी आधार कार्ड का एक बेहतर, लंबे समय तक चलने वाला विकल्प है जिसे UIDAI की वेबसाइट से ₹50 में ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है।

Web Title: Make your Aadhaar PVC card at home it will work for just Rs 75 know the process