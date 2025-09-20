Maharashtra: ‘केवल हिंदुओं’ के लिए गरबा में प्रवेश के लिए वीएचपी ने तय किए ये नियम
By रुस्तम राणा | Updated: September 20, 2025 17:44 IST2025-09-20T17:40:22+5:302025-09-20T17:44:34+5:30
मुंबई: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा नवरात्रि से संबंधित एक विवादास्पद परामर्श में कहा गया है कि महाराष्ट्र में गरबा कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए तथा प्रवेश द्वारों पर आधार कार्ड की जांच करने की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर-हिंदू इनमें भाग न लें।
इस सलाह पर जल्द ही तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ शुरू हो गईं, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आयोजकों को किसी कार्यक्रम में प्रवेश की शर्तें तय करने का अधिकार है, बशर्ते वह पुलिस की अनुमति से आयोजित हो। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विहिप की आलोचना करते हुए कहा कि वह "समाज में आग लगाने" की कोशिश कर रही है।
विहिप की सलाह में क्या कहा गया है?
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की सलाह में कहा गया है कि गरबा आयोजकों को प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड की जाँच करनी चाहिए, प्रतिभागियों को तिलक लगाना चाहिए और प्रवेश से पहले पूजा सुनिश्चित करनी चाहिए। समूह ने आगे कहा कि विहिप और बजरंग दल के सदस्य राज्य भर में गरबा आयोजनों पर सक्रिय रूप से नज़र रखेंगे।
विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने पीटीआई-भाषा को बताया, "गरबा केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि देवी को प्रसन्न करने की एक पूजा पद्धति है। वे मूर्ति पूजा [मुस्लिम आस्था प्रणाली का स्पष्ट संदर्भ] में विश्वास नहीं रखते। केवल उन्हीं लोगों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनकी इन अनुष्ठानों में आस्था है।"
नायर ने कहा, "विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता आयोजनों पर नज़र रखेंगे। गरबा पूजा का एक रूप है, मनोरंजन नहीं। जिन लोगों की देवी में आस्था नहीं है, उन्हें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए।"
महाराष्ट्र और पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदू त्योहारों में से एक, नवरात्रि इस वर्ष 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। पारंपरिक रूप से संगीत, नृत्य और भक्ति से सराबोर, गरबा कार्यक्रम युवाओं और परिवारों दोनों के लिए एक प्रमुख आकर्षण हैं।