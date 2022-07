महाराष्ट्र में मजबूत सरकार और हमारे पास 164 विधायक, सीएम शिंदे बोले-हम अगला चुनाव भी जीतेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द

Highlights हमारे पास 164 विधायक हैं, विपक्ष के पास 99 विधायक हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विकास की भूमिका लेकर हमने ये सरकार बनाई है। भाजपा और शिवसेना का स्वाभाविक गठबंधन ही महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है।

नई दिल्लीः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में कहा कि मेरी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, हम अगला चुनाव भी जीतेंगे। महाराष्ट्र में मजबूत सरकार है। हमारे पास 164 विधायक हैं, विपक्ष के पास 99 विधायक हैं। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विकास की भूमिका लेकर हमने ये सरकार बनाई है। जो काम 2.5 साल पहले होना था वो अब हुआ है। आज हम पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका विजन जानेंगे। उन्होंने शपथ के वक्त कहा था कि महाराष्ट्र को कोई भी कमी नहीं होगी।

My party made me the CM earlier, now as per the need of the party, we have abided by the party's decision. Eknath Shinde is our leader and CM. We'll work under him. The injustice was undone and our natural alliance was revived: Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis in Delhi pic.twitter.com/0MwroacFeH