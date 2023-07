Road Accident: महाराष्ट्र के बुलडाणा में दो बसों की आमने-सामने टक्कर में 6 लोगों की मौत, 21 घायल

Highlights दुर्घटना शुक्रवार देर रात करीब ढाई बजे मल्कापुर कस्बे के एक फ्लाईओवर पर हुई । एक बस अमरनाथ से हिंगोली लौट रही थी जबकि दूसरी बस नासिक की तरफ जा रही थी।

मुंबईः महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में शुक्रवार देर रात भीषण हादसा हो गया। यहां दो निजी बस की आमने-सामने की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। जिला कलेक्टर डॉ एचपी तुम्मोड ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना शुक्रवार देर रात करीब ढाई बजे मल्कापुर कस्बे के एक फ्लाईओवर पर हुई ।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक बस अमरनाथ से हिंगोली लौट रही थी जबकि दूसरी बस नासिक की तरफ जा रही थी। उन्होंने बताया कि नासिक जा रही बस ने एक ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की और इसी क्रम में वह सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई। इस टक्कर में दो महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए।

Maharashtra | Six passengers dead, 21 injured in collision between two buses in Buldana early morning today pic.twitter.com/oDj2I6Mc19