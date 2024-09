Maharashtra Polls 2024: 288 सीट, 100186 मतदान केंद्र, मतदाता 9.59 करोड़, पहली बार वोट डालेंगे 19.48 लाख यूथ, देखें वीडियो

Highlights Maharashtra Polls 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1,00,186 मतदान केंद्र होंगे। Maharashtra Polls 2024: दिवाली को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनावों की घोषणा करने को कहा है। Maharashtra Polls 2024: 288 निर्वाचन क्षेत्र के लिए जल्द चुनाव की घोषणा की जाएगी।

Maharashtra Polls 2024: मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। 288 निर्वाचन क्षेत्र के लिए जल्द चुनाव की घोषणा की जाएगी। मुंबई में सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों ने हमें दिवाली जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की घोषणा करने को कहा है। महाराष्ट्र में एसटी निर्वाचन क्षेत्र 25 और एसटी निर्वाचन क्षेत्र 29 हैं। राज्यों में कुल मतदाता 9.59 करोड़ हैं, जिनमें पुरुष 4.59 करोड़ और महिला 4.64 करोड़ हैं। 18-19 साल के पहली बार मतदाता काफी उत्साहजनक हैं।

#WATCH | Mumbai: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says, "In Maharashtra, there are 288 constituencies of which ST constituencies are 25 and ST constituencies are 29. The term of the Maharashtra legislative assembly is ending on 26 November so elections have to be completed…