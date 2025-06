Maharashtra Politics nagar nikay chunav: मनसे-यूबीटी गठबंधन अफवाहों के बीच राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात

Highlights दोनों के बीच गठजोड़ की पटकाथा लिखी जा रही है। राज और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक गठबंधन हो सकता है। चचेरे भाई उद्धव के साथ गठबंधन करने की चर्चा चल रही है

मुंबईःमहाराष्ट्र में राजनीति गतिविधि तेज है। राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाला है। कई दिन से खबर आ रही हैं कि राज और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक गठबंधन हो सकता है। इस बीच ठाकरे बंधुओं के बीच गठबंधन की अफवाहों के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार 12 जून को मुंबई के बांद्रा में ताज लैंड्स एंड में एक बैठक की। राज और उद्धव के कई नेता रोज बयान दे रहे हैं कि दोनों के बीच गठजोड़ की पटकाथा लिखी जा रही है। रिपोर्टों से पता चलता है कि फडणवीस और मनसे नेता की बैठक महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच संभावित गठबंधन को समाप्त कर देगी, जो 2025 के अंत में होने की संभावना है।

#BREAKING: : A meeting is underway between MNS chief Raj Thackeray and Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis at a Bandra hotel, amid talks of Uddhav Thackeray’s possible alliance. The discussion holds key importance ahead of the upcoming municipal elections pic.twitter.com/rvLSY4kJMO