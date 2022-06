Maharashtra Politcal Crisis: महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को भेजा नोटिस, 27 जून तक मांगा लिखित जवाब

Highlights बागी विधायकों से 27 जून तक लिखित रूप में मांग जवाब बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की उठ रही है मांग

मुंबई: महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शनिवार को राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे खेमे के बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया है। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को उनकी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने को लेकर नोटिस भेजा है।

साथ ही बगावत करने वाले इन विधायकों से 27 जून तक लिखित रूप में जवाब देने के लिए कहा गया है। बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सभी बागी विधायक असम के गुवाहाटी में एक होटल में ठहरे हुए हैं।

बागी नेता पर कार्रवाई को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया से कहा कि लोगों को पता चल जाएगा कि शाम तक पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। हम सब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।

राउत ने कहा, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिन नेताओं ने शिवसेना छोड़ दी है, उन्हें शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। अपने पिता के नाम पर वोट मांगो। उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी एकजुट हैं।

#MaharashtraPolitcalCrisis | Deputy Speaker of Maharashtra Assembly issues disqualification notice to 16 rebel Shiv Sena MLAs of Eknath Shinde camp currently staying in Guwahati, Assam