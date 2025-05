Maharashtra: NCP नेता छगन भुजबल ने ली मंत्री पद की शपथ, देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का विस्तार

Maharashtra Cabinet Expansion 2025: सीएम देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है। वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता छगन भुजबल ने मंगलवार सुबह मुंबई के राजभवन में महायुति के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में हुआ, जिन्होंने भुजबल को शपथ दिलाई।

छगन भुजबल ने शपथ के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज मैंने महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं सीएम देवेंद्र फडणवी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और पार्टी के अन्य सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करना सुनिश्चित करूंगा।"

VIDEO | Mumbai: NCP leader Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal ) takes oath as Maharashtra Minister. Here is what he says, “Today, I have taken oath as Maharashtra minister. I want to thank CM Devendra Fadnavi, Deputy CMs Eknath Shinde and Ajit Pawar and other party members. I also… pic.twitter.com/dHt0WZfOrb