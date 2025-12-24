महाराष्ट्र नगर परिषद-नगर पंचायत चुनावः भाजपा को 2431, शिवसेना को 1025 और राकांपा को 966 सीट, महायुति गठबंधन ने 4,422 सीट पर किया कब्जा, जानें कांग्रेस-आप-बसपा का हाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2025 06:28 IST2025-12-24T06:26:58+5:302025-12-24T06:28:43+5:30
Maharashtra Municipal Council and Nagar Panchayat Elections: कुल 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव दो तथा 20 दिसंबर को हुए, जिसके बाद मतगणना 21 दिसंबर को की गई।
मुंबईः महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने इस महीने की शुरुआत में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में कुल 6,851 सीट में से 4,422 सीट जीती हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को 2,431, शिवसेना को 1,025 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को 966 सीट मिलीं। उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण आठ सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए।
कुल 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव दो तथा 20 दिसंबर को हुए, जिसके बाद मतगणना 21 दिसंबर को की गई। विपक्षी दलों में से कांग्रेस को 824 सीट मिलीं, जबकि उसके महा विकास आघाडी (एमवीए) सहयोगी राकांपा (शरद चंद्र पवार) ने 256 तथा शिवसेना (उबाठा) ने 244 सीट जीतीं।
आम आदमी पार्टी (आप) ने अहिल्यानगर में एक सीट हासिल की जबकि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने आठ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने एक-एक सीट जीती। सत्तारूढ़ भाजपा-राकांपा-शिवसेना गठबंधन ने नगर निगम अध्यक्ष के 288 में से 207 पद भी अपने नाम किए।