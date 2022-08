Maharashtra Ministers Portfolios: सीएम शिंदे के पास शहरी विकास, फड़नवीस संभालेंगे गृह और वित्त विभाग, यहां देखें लिस्ट

Highlights राज्य में नव नियुक्त मंत्रियों को विभाग सौंपे दिए। देवेंद्र फड़नवीस को गृह और वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। नए मंत्रियों में नौ शिवसेना के बागी गुट के जबकि नौ भाजपा के हैं।

मुंबईः महाराष्ट्र के मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शहरी विकास संभालेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को गृह और वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य में नव नियुक्त मंत्रियों को विभाग सौंपे दिए।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि फड़नवीस वित्त और योजना विभाग भी संभालेंगे तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ही राधाकृष्ण विखे पाटिल नए राजस्व मंत्री होंगे। भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार को वन मंत्री बनाया गया है। वह पूर्व में भी यह पद संभाल चुके हैं।

