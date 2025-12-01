Maharashtra Local Body Polls 2025: राज्य के 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान, 3 को होगी मतगणना

Maharashtra Local Body Polls 2025: महाराष्ट्र में मंगलवार को लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, जिसमें 242 म्युनिसिपल काउंसिल और 46 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होनी है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय तीन-लेवल प्रोसेस का पहला फेज़ है। वैसे, ठाणे, पुणे और अहिल्यानगर ज़िलों में कुछ लोकल बॉडी के चुनाव 20 दिसंबर तक टाल दिए गए हैं, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर की जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ ज्यूडिशियल अपील फाइल की गई थीं।

शनिवार को घोषित SEC का यह फैसला कुछ बॉडी के चुनाव प्रोसेस में देखी गई गड़बड़ियों को देखते हुए आया है, जिसमें नॉमिनेशन वापस लेने की टाइमलाइन और चुनाव निशान बांटने की टाइमलाइन शामिल है। SEC ने कहा कि कई मामलों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील के फैसले 22 नवंबर के बाद आए, या कुछ मामलों में, उम्मीदवारों को महाराष्ट्र म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन रूल्स, 1966 के रूल 17(1)(b) के अनुसार नॉमिनेशन पेपर वापस लेने के लिए तीन दिन का समय नहीं मिला।

नतीजतन, इन मामलों में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 26 नवंबर को या उसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित करने की कार्रवाई को अवैध माना गया। इसलिए SEC ने ऐसे प्रभावित सिविक बॉडीज़ में मौजूदा इलेक्शन प्रोसेस पर रोक (टाल दिया) लगा दी है। मेंबर सीटों के लिए, रोक सिर्फ़ उस खास सीट पर लागू होती है जिसके लिए अपील फाइल की गई थी। SEC ने कहा कि नया प्रोग्राम उन सीटों और प्रेसिडेंट पोस्ट पर लागू होता है, जहाँ कोर्ट ने 23 नवंबर को या उसके बाद अपील का फैसला सुनाया था।

सोमवार रात 10 बजे कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी, और वोटिंग के दिन कोई भी पोल एडवर्टाइज़मेंट अलाउड नहीं होगा। SEC ने कहा है कि एक बार कैंपेन खत्म होने के बाद, पॉलिटिकल पार्टियों और कैंडिडेट्स को रैलियां ऑर्गनाइज़ करने, कैंपेन मार्च निकालने, या लाउडस्पीकर और पब्लिक कैनवसिंग के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी।

SEC ने 9 अक्टूबर को जारी 'मीडिया रेगुलेशन एंड एडवर्टाइज़मेंट सर्टिफ़िकेशन ऑर्डर, 2025' का ज़िक्र किया, जिसके पार्ट VIII के पैराग्राफ़ 16 में पोलिंग के दिन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में इलेक्शन एडवर्टाइज़मेंट के पब्लिकेशन या ब्रॉडकास्ट पर रोक है।

कमीशन ने कहा, "न्यूज़पेपर्स और दूसरे मीडिया आउटलेट्स को 2 दिसंबर को किसी भी तरह का एडवर्टाइज़मेंट पब्लिश या एयर नहीं करना चाहिए।" नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में BJP की महायुति की ज़बरदस्त जीत के बाद, 2 दिसंबर के चुनावों को राज्य में राजनीतिक माहौल का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। महायुति ने 288 में से 235 सीटें जीती थीं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकल बॉडी के नतीजे यह टेस्ट करेंगे कि क्या यह मोमेंटम ज़मीनी स्तर पर शासन में बदलेगा या विपक्ष की एकजुटता नगर निगम लेवल पर सत्ताधारी गठबंधन के दबदबे को चुनौती दे सकती है।

वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव इन लोकल बॉडीज़ के 6,859 मेंबर्स और 288 प्रेसिडेंट की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें 1.07 करोड़ से ज़्यादा एलिजिबल वोटर्स 13,355 पोलिंग स्टेशन्स पर अपनी वोटिंग करेंगे।

