Maharashtra Local Body Elections: अक्षय कुमार, दिव्या दत्ता समेत कई सेलेब्स ने डाला वोट, लोगों से की सही उम्मीदवार को चुनने की अपील; VIDEO

Maharashtra Local Body Elections: मुंबई समेत महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जुहू के गांधी शिक्षण भवन में वोट डालने पहुंचे। जहां उन्होंने अपनी पत्नी ट्विंकल के साथ वोट डाला और मीडिया से बात की। 

वोट डालने के बाद, अक्षय ने बाहर मीडिया से भी बात की और मुंबई वालों से बाहर आकर वोट डालने की अपील की। ​​

उन्होंने कहा, “आज BMC चुनाव है, और मुंबई के लोगों के तौर पर, यह वह दिन है जब हमारे पास रिमोट कंट्रोल है। इसलिए, मुंबई के सभी लोगों को बाहर आकर वोट देना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में चीज़ें ठीक न होने की शिकायत करें। सही लोगों को चुनने के लिए सभी को वोट देना चाहिए। अगर आप मुंबई के असली हीरो बनना चाहते हैं, तो डायलॉग बोलने के बजाय, आपको आकर वोट देना चाहिए।” 

अक्षय के बाद, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर आती दिखीं। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह हमें कहानी पर कंट्रोल और पावर का एहसास देता है। मैं आदत और उम्मीद से वोट दे रही हूं।”

BMC चुनावों पर एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने कहा, "मैं सभी से अपील करती हूं कि वे अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र में यह ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ नेताओं तक पहुंचे और सुनी जाए। प्रदूषण एक अहम मुद्दा है, और सही नेता सुनेंगे और कार्रवाई करेंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि आज छुट्टी है, लेकिन स्कूल किसी और वजह से बंद हैं - सभी को बाहर आकर वोट देना चाहिए।"

बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जुहू के जमनाबाई नर्सिंग स्कूल में वोट डाला और BMC चुनाव 2026 के दौरान नागरिकों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया।

BMC चुनावों में वोट डालने के बाद एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा, "अनुभव अच्छा रहा, और इंतज़ाम बहुत अच्छे से किए गए थे। सभी को बाहर आकर वोट देना चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण ज़मीनी चुनाव है। जब आपका इलाका डेवलप होता है, तो देश डेवलप होता है। हम अक्सर BMC को दोष देते हैं, लेकिन वे बिना थके काम करते हैं - देर रात तक भी। हमें कचरा और प्रदूषण जैसी समस्याओं की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है, और जनता का सहयोग ज़रूरी है। मुझे इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि किसे वोट देना है। लोग उन्हें वोट देते हैं जो काम करते हैं।"

बता दें कि मुंबई में नौ साल बाद गुरुवार को मेयर चुनने के लिए वोटिंग हो रही है। वोटर 227 बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) वार्डों में प्रतिनिधियों का फैसला करेंगे, जिसके नतीजे अगले दिन, 16 जनवरी को आने की उम्मीद है। ग्रेटर मुंबई के सभी 227 वार्डों में वोटिंग सुबह 7.30 बजे शुरू हुई और शाम 5.30 बजे खत्म होगी।

मुंबई में 227 सीटों के लिए कुल 1,729 उम्मीदवार मैदान में हैं। शहर में सभी वार्डों में 1,03,44,315 योग्य वोटर हैं — 55,16,707 पुरुष, 48,26,509 महिलाएं और 1,077 अन्य जेंडर के लोग।

