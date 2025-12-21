Maharashtra Local Body Election Results 2025: भाजपा 133, शिवसेना और एनसीपी 46-34 सीटों पर आगे?, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार का हाल

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 21, 2025 13:24 IST2025-12-21T13:22:49+5:302025-12-21T13:24:31+5:30

Maharashtra Local Body Election Results 2025: कांग्रेस 29 स्थानीय निकायों में आगे है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) छह और एनसीपी (शरद पवार) आठ सीटों पर आगे हैं।

Maharashtra Local Body Election Results 2025 LIVE BJP dominates leads 133 seats Paisa, power, sab kuch unke ke paas hai  says Congress leader | Maharashtra Local Body Election Results 2025: भाजपा 133, शिवसेना और एनसीपी 46-34 सीटों पर आगे?, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार का हाल

Maharashtra Local Body Election Results 2025: 

HighlightsMaharashtra Local Body Election Results 2025: भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार बढ़त हासिल कर ली है।Maharashtra Local Body Election Results 2025: शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा 133 सीटों पर आगे है।Maharashtra Local Body Election Results 2025: सहयोगी शिवसेना और एनसीपी क्रमशः 46 और 34 सीटों पर आगे हैं।

मुंबईः महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम जारी है और भाजपा गठबंधन काफी आगे है। भाजपा का स्थानीय निकाय चुनावों में दबदबा जारी है। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार बढ़त हासिल कर ली है। शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा 133 सीटों पर आगे है, जबकि उसके सहयोगी शिवसेना और एनसीपी क्रमशः 46 और 34 सीटों पर आगे हैं। कांग्रेस 29 स्थानीय निकायों में आगे है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) छह और एनसीपी (शरद पवार) आठ सीटों पर आगे हैं।

और 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बना लिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पैसा, सत्ता, सब कुछ उनके पास है। अक्कलकोट में भाजपा विधायक सचिन कल्याणशेट्टी के भाई मिलन कल्याणशेट्टी आगे चल रहे हैं, जबकि धामनगांव में भाजपा विधायक प्रताप अदसाद की बहन अर्चना रोठे बढ़त बनाए हुए हैं।

मूर्तिजापुर में भाजपा विधायक हरीश पिंपल के भाई भूपेंद्र आगे हैं और शिरपुर में भाजपा विधायक अमरीश पटेल के बेटे चिंतन पटेल आगे हैं। एनसीपी उम्मीदवारों में, पुसाद में अजीत पवार के मंत्री इंद्रनील नाइक की पत्नी मोहिनी नाइक आगे चल रही हैं। श्रीवर्धन नगर परिषद चुनाव में शिवसेना (यूबीटी) के अधिवक्ता अतुल चौगुले ने एनसीपी (अजीत पवार गुट) के पूर्व परिषद अध्यक्ष जितेंद्र सतनाथ को हराकर अध्यक्ष पद जीत लिया है। इस परिणाम को एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे तथा राज्य मंत्री अदिति तटकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

Maharashtra Local Body Election Results 2025: बदलापुर नगर परिषद

भाजपाः 29

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेनाः 15

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट)-3 सीटों पर आगे।

Web Title: Maharashtra Local Body Election Results 2025 LIVE BJP dominates leads 133 seats Paisa, power, sab kuch unke ke paas hai  says Congress leader

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :MaharashtraCongressBJPDevendra FadnavisAjit PawarEknath Shindeमहाराष्ट्रकांग्रेसदेवेंद्र फड़नवीसअजित पवारएकनाथ शिंदे