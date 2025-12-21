Maharashtra Local Body Election Results 2025: भाजपा 86, शिवसेना 47, एनसीपी 32 और कांग्रेस 22 सीट पर आगे, जानें मनसे और उद्धव ठाकरे का हाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 21, 2025 11:19 IST2025-12-21T11:14:58+5:302025-12-21T11:19:33+5:30
Maharashtra Local Body Election Results 2025: भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति पार्टी ने नगर परिषदों में भारी बढ़त हासिल की।
मुंबईः महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नतीजे आज मतगणना शुरू होने के साथ ही घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र भर की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के साथ-साथ इन स्थानीय निकायों में रिक्त 143 सदस्य पदों के लिए मतदान 20 दिसंबर को शाम 5:30 बजे समाप्त हुआ था। महाराष्ट्र की कई स्थानीय निकाय सीटों के शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि विभिन्न दलों के उम्मीदवार कई निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। सिल्लोड में शिवसेना के उम्मीदवार समीर सत्तार आगे हैं, जबकि कन्नड़ में कांग्रेस के उम्मीदवार शेख फरीन आगे हैं। रुझान और नतीजे से देखा जाए तो भाजपा 86, शिवसेना 47, एनसीपी 32, कांग्रेस 22 सीट पर आगे हैं। उद्धव ठाकरे 8 और मनसे का खाता खुलना बाकी है।
पैठन में यूबीटी उम्मीदवार अपर्णा गोर्डे ने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। भाजपा कई सीटों पर आगे चल रही है, जिनमें गंगापुर में प्रदीप पाटिल और खुल्दाबाद में परशुराम बरगल शामिल हैं। वैजापुर में डाक मतों की गिनती के आधार पर भाजपा के उम्मीदवार दिनेश परदेशी आगे हैं, जबकि फूलंबरी में सुहास शिरसात पार्टी की ओर से आगे चल रहे हैं।
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 21 दिसंबर रविवार को मतगणना जारी है। महाराष्ट्र की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव दो चरणों में कराए गए।
मतगणना सुबह 10 बजे शुरू हुई। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने छहों प्रशासनिक मंडलों में फैले 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों सहित 288 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2 और 20 दिसंबर को दो चरणों में चुनाव कराए। लगभग 13,355 मतदान केंद्रों पर कुल 1,07,03,576 मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 53,79,931 पुरुष, 53,22,870 महिलाएं और 775 अन्य शामिल हैं।
ये चुनाव राज्य के सभी जिलों में हुए, जिनमें कोंकण (27), नासिक (49), पुणे (60), छत्रपति संभाजीनगर/औरंगाबाद (52), अमरावती (45) और नागपुर (55) शामिल हैं। प्रत्येक जिले में पुरानी नगर परिषदों और नवगठित नगर पंचायतों का मिश्रण है। 29 नगर निगमों और कई अन्य नगर पंचायतों के लिए अगले साल चुनाव होंगे।