Maharashtra Local Body Election Result: आज आएंगे महाराष्ट्र नगर निगम के नतीजें, महायुति और एमवीए के लिए अग्निपरीक्षा

Maharashtra Local Body Election Result Live: महाराष्ट्र में सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज 10 बजे से शुरू हो गई है। राज्य भर की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए दो चरणों में, 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी।

कुछ इलाकों में हिंसा, फर्जी वोटिंग और कथित तौर पर कैश बांटने की खबरों के बीच चुनाव हुए।

इन चिंताओं के बावजूद, 23 नागरिक निकायों में अध्यक्षों और सदस्यों के पदों और 143 खाली सदस्य पदों सहित बाकी सीटों के लिए मतदान शनिवार को शाम 5.30 बजे खत्म हो गया।

इन नागरिक चुनावों को बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच सीधी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP शामिल है, जबकि MVA में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) और शरद पवार की NCP शामिल है।

शुरुआती रुझान कई क्षेत्रों में महायुति को बढ़त दिखा रहे हैं। विदर्भ में, बीजेपी सभी 27 नगर परिषदों में चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 18 में उसका मुकाबला कांग्रेस से है। यह गठबंधन शहरी केंद्रों, जिसमें नागपुर के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, में भी बढ़त दिखा रहा है।

विपक्ष के कई पारंपरिक गढ़ों में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। सिल्लोड में, जहां कांग्रेस ने 2019 में 28 में से 24 सीटें जीती थीं, और तुलजापुर में, जो पहले 23 में से 13 सीटों के साथ NCP का गढ़ था, वहां के चुनावों पर कड़ी नज़र रखी गई है। जिन प्रमुख नागरिक निकायों में चुनाव हुए, उनमें पुणे जिले का बारामती और ठाणे जिले का अंबरनाथ शामिल हैं।

महायुति 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अपने मजबूत प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, जहां उसने लगभग 50 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 235 सीटें जीती थीं। इसके विपरीत, MVA को 49 सीटें मिलीं और उसे कई बहुकोणीय मुकाबलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

परिणाम कहां देखें

वोटर और राजनीतिक विश्लेषक महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mahasec.maharashtra.gov.in और mahaseclec.in पर रियल-टाइम अपडेट और परिणाम देख सकते हैं।

BMC चुनाव अगले रविवार की गिनती को राज्य में अगले बड़े राजनीतिक इम्तिहान के लिए एक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और 28 अन्य नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी।

इन चुनावों में कुल 2,869 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें लगभग 3.48 करोड़ वोटर वोट देने के योग्य हैं। आने वाले नगर निगम चुनाव, खासकर BMC चुनाव, कड़ी टक्कर और वोट में हेरफेर के आरोपों के बीच बहुत करीबी होने की उम्मीद है।

