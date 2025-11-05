महाराष्ट्र सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करने वाला पहला भारतीय राज्य बना

November 5, 2025

इस तरह, यह अमेरिकी कंपनी के साथ औपचारिक रूप से गठजोड़ करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। सरकार ने कंपनी के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए। 

महाराष्ट्र सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करने वाला पहला भारतीय राज्य बना

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को उद्योगपति एलन मस्क के भारत स्थित उपग्रह संचार उद्यम स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लि. के साथ उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की। इस तरह, यह अमेरिकी कंपनी के साथ औपचारिक रूप से गठजोड़ करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। सरकार ने कंपनी के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए। 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह महाराष्ट्र को गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव जैसे ‘दूरदराज और वंचित क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों’ में सरकारी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने को लेकर स्टारलिंक के साथ सहयोग करने वाला पहला राज्य बनाता है। 

मस्क की स्टारलिंक आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक संचार उपग्रह हैं। फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि कंपनी भारत आ रही है और महाराष्ट्र के साथ साझेदारी कर रही है।’’ 

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र-स्टारलिंक सहयोग राज्य के प्रमुख डिजिटल महाराष्ट्र मिशन का समर्थन करता है और इसके ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन), तटीय विकास और आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों के साथ एकीकृत होता है। फडणवीस ने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ, महाराष्ट्र उपग्रह-सक्षम डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारत का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह भविष्य के लिए तैयार महाराष्ट्र की दिशा में एक बड़ी छलांग है और जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए एक मानक स्थापित करता है।’’ 

