महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का दिया आदेश, इनकी नसबंदी और खाने-पीने की जगह तय करना ज़रूरी किया
By रुस्तम राणा | Updated: November 25, 2025 13:35 IST2025-11-25T13:35:55+5:302025-11-25T13:35:55+5:30
मुंबई: सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के जवाब में, महाराष्ट्र सरकार ने सभी सिविक बॉडीज़ को स्कूल, हॉस्पिटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी पब्लिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कहा है। सोमवार को जारी एक नए सरकारी प्रस्ताव (GR) में नगर निगमों, काउंसिल और नगर पंचायतों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
जीआर में लोकल अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने, उन्हें वैक्सीन लगाने और फिर उन्हें शेल्टर में भेजने का आदेश दिया गया है; उन्हें बस उन्हीं पब्लिक जगहों पर वापस नहीं भेजा जा सकता। इसके साथ ही, सिविक बॉडीज़ को कम्युनिटी कुत्तों के लिए साफ तौर पर तय फीडिंग ज़ोन बनाने होंगे। जो लोग इन ज़ोन के बाहर जानवरों को खाना खिलाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी।
नागरिकों को आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए, सरकार ने हर लोकल बॉडी के लिए एक हेल्पलाइन चलाना ज़रूरी कर दिया है। इन शिकायतों पर नज़र रखी जाएगी, और नवी मुंबई में एक स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, जो यह पक्का करेगा कि नियमों का ठीक से पालन हो रहा है।
प्रस्ताव में अस्पतालों को कुत्ते के काटने की संभावित घटनाओं को देखते हुए एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का काफ़ी स्टॉक रखने की भी ज़रूरत है। इसमें चेतावनी दी गई है कि जो अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें निजी ज़िम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर को खुद से लिए गए फैसले के कुछ ही हफ़्ते बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पब्लिक जगहों से “तुरंत” हटाने और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) रूल्स, 2023 के तहत उन्हें स्टरलाइज़ करने, वैक्सीन लगाने और दूसरी जगह बसाने की मांग की थी।
लेकिन, एनिमल-वेलफेयर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़मीनी हकीकत इसे लागू करने में मुश्किल बना सकती है। उदाहरण के लिए, मुंबई में 90,000 से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, लेकिन उन्हें रखने के लिए सिर्फ़ आठ शेल्टर हैं। इसलिए, नए शेल्टर बनाना लोकल अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
मुश्किलों के बावजूद, सरकार का कहना है कि ये उपाय इंसानों और आवारा कुत्तों के बीच भविष्य में होने वाले झगड़ों को रोकने और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।