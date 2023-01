महाराष्ट्र: भगत सिंह कोश्यारी ने राज्यपाल पद से हटने की इच्छा जताई, पीएम मोदी को बताई मन की बात

Highlights भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को हुआ था 31 अगस्त 2019 को भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया शिवाजी महाराज पर बयान देकर विवादों में भी रहे कोश्यारी

मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 'सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त' होने की इच्छा जताई है। एक ट्वीट में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लिखा, "माननीय प्रधान मंत्री की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान, मैंने उनसे सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों में अपना शेष जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की है।"

During the recent visit of the Hon'ble Prime Minister to Mumbai, I have conveyed to him my desire to be discharged of all political responsibilities and to spend the remainder of my life in reading, writing and other activities.