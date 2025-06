महाराष्ट्र सरकार ने विरोध के बाद '3-भाषा नीति' को अनिवार्य करने वाले आदेश को लिया वापस

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद तीन-भाषा नीति के संबंध में 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए दो सरकारी प्रस्तावों को वापस ले लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन-भाषा नीति की समीक्षा के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार प्रस्तुत किए जाने पर समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगी।

शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने पहले प्राथमिक विद्यालयों में तीन भाषाओं को अनिवार्य बनाने वाले सरकारी प्रस्ताव (जीआर) की एक प्रति जलाई थी, के जवाब में फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पहले कक्षा 1 से तीन-भाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

