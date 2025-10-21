Maharashtra: दिवाली पर दर्दनाक हादसा, बच्चे का हाथ में फटा पटाखा, एक आंख की रोशनी गई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 21, 2025 15:21 IST2025-10-21T15:21:51+5:302025-10-21T15:21:57+5:30

Maharashtra: बाईं आंख में गंभीर चोट के बाद बच्चे को पहले बीड के सिविल अस्पताल ले जाया गया था और बाद में बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

Maharashtra: दिवाली पर दर्दनाक हादसा, बच्चे का हाथ में फटा पटाखा, एक आंख की रोशनी गई

Maharashtra: महाराष्ट्र के बीड शहर में दीपावली उत्सव के दौरान हाथ में पटाखा फटने से छह साल के बच्चे की एक आंख की रोशनी चली गई। उसका इलाज कर रहे चिकित्सक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार शाम को तब हुई जब शहर की नागोबा गली का रहने वाला बच्चा पटाखा जला रहा था। बाईं आंख में गंभीर चोट के बाद बच्चे को पहले बीड के सिविल अस्पताल ले जाया गया था और बाद में बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। निजी अस्पताल के एक चिकित्सक ने कहा, "विस्फोट के कारण बच्चे का कॉर्निया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी एक आंख की रोशनी चली गई।" 

