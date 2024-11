Maharashtra Election 2024: बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने डाला अपना वोट, पिता को याद कर कही ये बात

Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र में आज सुबह सात बजे से विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। यह मतदान शाम छह बजे खत्म हो जाएगे। इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। सोमवार को हाई-स्टेक अभियान समाप्त हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे प्रमुख नेताओं ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया।

गौरतलब है कि दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। वंद्रे ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार जीशान सिद्दीकी ने अपना वोट डाला। जीशान सिद्दीकी ने कहा, "मैं सभी से अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने की अपील करता हूं। सरकार चुनना आपका अधिकार है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनना आपका अधिकार है। मुझे वोट देना है, मेरे पिता (बाबा सिद्दीकी) मेरे साथ (शारीरिक रूप से) नहीं हैं... इस बार यह अलग लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरे साथ हैं।"

#WATCH | Zeeshan Siddiqui says, "For the first time, I have come alone to vote. My father (Baba Siddiqui) is no more. This is different but this will have to be done. I know that my father is with me. I started my day by visiting the graveyard in the morning...I think everyone… https://t.co/WoBKRju8Rcpic.twitter.com/ywWNFg0pYQ