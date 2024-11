Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र में सुबह 11 बजे तक 18.14% वोटिंग, दिखीं मतदाताओं की लंबी कतार

Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र में आज सुबह सात बजे से मतदान हो रहे हैं जिसमें वोटरों की भीड़ देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है जो आज शाम 6 बजे तक चलेगा। महाराष्ट्र में सुबह 11 बजे तक 18.14 प्रतिशत मतदान हुआ। निर्वाचन अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर सुबह सात बजे से मतदान जारी है। गढ़चिरौली जिले में मतदान के पहले चार घंटों में 30 प्रतिशत मतदान हुआ। जिले के अहेरी में 30.6 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि आरमोरी विधानसभा में 30.75 प्रतिशत मतदान हुआ।

Shiv Sena MP Milind Deora casts his vote in Mumbai, vows to work for people in future Read @ANI Story | https://t.co/8aTUEN1L0M #ShivSena #MillindDeora #MaharashtraAssemblyElection #Maharashtra pic.twitter.com/P87eBQRBH5

मुंबई शहर जिले में 15.78 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि मुंबई उपनगरीय जिले में 17.99 प्रतिशत मतदान हुआ। महानगर के कोलाबा विधानसभा क्षेत्र में 13.03 प्रतिशत, माहिम में 19.66 प्रतिशत और वर्ली में 14.59 प्रतिशत जबकि मुंबई उपनगरीय क्षेत्र भांडुप में 23.42 प्रतिशत मतदान हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित कोपरी-पचपाखड़ी निर्वाचन क्षेत्र में 18.22 प्रतिशत मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि नागपुर दक्षिण-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में सुबह 11 बजे तक 19.91 प्रतिशत मतदान हुआ।

#WATCH | Actor and BJP MP Hema Malini and her daughter, actor Esha Deol, cast their vote for the #MaharashtraAssemblyElections2024 at a polling booth in Mumbai. pic.twitter.com/vaPvCNWSg9