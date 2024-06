Maharashtra: उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस की हुई लिफ्ट में सीक्रेट मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में हलचल

Highlights महाराष्ट्र विधानसभा की लिफ्ट में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की सीक्रेट मुलाकात राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी शुरू हालांकि, अभी उद्धव ठाकरे ने अचानक हुई भेंट पर दी सफाई

Maharashtra:महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे की विधानसभा की लिफ्ट में मुलाकात हुई, इसके साथ दोनों की इस भेंट से कयास लगाया जा रहा है कि उद्धव एनडीए में वापसी कर सकते हैं। हालांकि, माना जा रहा है यह मुलाकात पर्दे के पीछे जैसी रही। इस बीच खबर आने के बाद राजनीतिक गलियारों हलचल पैदा कर दी है। अब इस मुलाकात को लेकर उद्धव ने सफाई दी है।

गौरतलब है कि खबरें ये आ रही हैं कि दोनों विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए एक लिफ्ट के सामने आ गए और दोनों इस दौरान इंतजार करते दिखे। लेकिन, जब तक आती-आती लिफ्ट तब तक दोनों ने बातचीत की।

Dint know Uddhav Thackeray had a funny bone 🤣🤣🤣@uddhavthackeray reacts to a viral video showing him & #Maharashtra Deputy CM @Dev_Fadnavis travelling in same lift



"I met Devendra Fadnavis in the elevator, it was a coincidence. You must be thinking it's 'Nana Karte Pyaar… pic.twitter.com/KKpMlbJEj6