विपक्ष पर फड़नवीस ने साधा निशाना, कहा- हां ये ईडी की सरकार है, ये एकनाथ देवेंद्र की सरकार है

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण में जीत हासिल कर ली। 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विश्वास मत को बहुमत मिलने की घोषणा की। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने उनका मजाक बनाने वालों पर निशाना साधा।

I had once said that I'll come back. But when I said that, several people mocked me. I've come back today and brought him (Eknath Shinde) along with me. I won't take revenge on people who mocked me. I'll forgive them, everything isn't taken to heart in politics: Devendra Fadnavis

सोमवार को देवेंद्र फड़नवीस ने सदन में कहा कि मैंने एक बार कहा था कि मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं आज वापस आया हूं और उन्हें (एकनाथ शिंदे) अपने साथ लाया हूं। मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मैं उन्हें माफ कर दूंगा, राजनीति में हर बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता।

I would have even sat at home had the party told me - the same party that made me a CM. Today I tell you that there will never be a tussle for power in this govt, we'll continue cooperating. People taunt that it's an ED govt. Yes, it's an ED govt-govt of Eknath Devendra:Deputy CM