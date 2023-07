महाराष्ट्र: कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 'हास्यास्पद'

Highlights एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट द्वारा की गई राष्ट्रपति शासन की मांग को बताया हास्यास्पद सीएम शिंदे ने कहा कि जब हमारे पास 210 विधायकों का पूर्ण बहुमत है, तब भला ऐसी मांग क्यों कांग्रेस नेता थोराट 45 विधायकों के बल पर पार्टी के लिए नेता विपक्ष के पद की मांग कर रहे हैं

मुंबई: महाराष्ट्र में सियासत का पहिया तेजी से घूम रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार पर दबाव बना रही है कि वो गद्दी खाली करें और सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अंग्रेजी समाचार पत्र के अनुसार कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने ऐलान किया है कि कांग्रेस एनसीपी में अजित पवार गुट के अलग होने के कारण विधानसभा में मुख्य विपक्ष के पद पर दावा करेगी। इसके साथ ही थोराट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।

जिसके जवाब में मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे ने उनकी मांग को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ऐसे समय में जब हमारे पास 210 विधायकों का पूर्ण बहुमत है, ऐसी मांग करना हास्यास्पद है। इतने बड़े नेता द्वारा ऐसा बयान देना हास्यास्पद है।

On Congress leader Balasaheb Thorat's demand to impose President's rule in the state, Maharashtra CM Eknath Shinde says "At a time when we have an absolute majority of 210 MLAs, making such a demand is laughable. Making such a statement by such a big leader is laughable" pic.twitter.com/xTqRsufsmJ