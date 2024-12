Maharashtra CM news: वर्षा बंगले पहुंचे देवेंद्र फड़नवीस?, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बनेंगे डिप्टी सीएम?, देखें वीडियो

Highlights राज्यपाल ने कल शाम 5.30 बजे शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रिमंडल का प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश करते हुए एक पत्र दिया है।

मुंबईः महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से मिलने वर्षा बंगले पहुंच गए हैं। शिवसेना सूत्र ने कहा कि एकनाथ शिंदे कल नई सरकार में अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। महायुति नेताओं ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाया। भाजपा के देवेंद्र फड़नवीस कल 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फड़नवीस ने कहा कि आज हमने राज्यपाल से भेंट की है। शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश करते हुए एक पत्र दिया है।

Eknath Shinde to take oath tomorrow as Maharashtra's Deputy CM along with Ajit Pawar, in the new government: Shiv Sena Sources pic.twitter.com/P9OsbJZMjm— ANI (@ANI) December 4, 2024