Maharashtra Civic Polls: BMC चुनाव में पैसे बांटने के शक में शख्स से मारपीट, 6 लोग गिरफ्तार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 15, 2026 09:51 IST2026-01-15T09:51:03+5:302026-01-15T09:51:38+5:30

Maharashtra Civic Polls: शिकायतकर्ता शिवाजी भालेराव और उनके दोस्त ज्ञानेश्वर कांबले पर मंगलवार को भाग्यनगर इलाके में तीन मोटरसाइकिलों पर आए छह से सात लोगों के एक ग्रुप ने हमला किया।

Maharashtra Civic Polls Six arrested for attacking candidate husband on suspicion of distributing cash | Maharashtra Civic Polls: BMC चुनाव में पैसे बांटने के शक में शख्स से मारपीट, 6 लोग गिरफ्तार

Maharashtra Civic Polls: BMC चुनाव में पैसे बांटने के शक में शख्स से मारपीट, 6 लोग गिरफ्तार

Maharashtra Civic Polls:  नांदेड़ में नगर निकाय चुनाव लड़ रही कांग्रेस उम्मीदवार के पति पर मतदाताओं को नकदी बांटने के संदेह में किये गए हमले के एक दिन बाद बुधवार को पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया जबकि दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शिकायतकर्ता शिवाजी भालेराव और उनके दोस्त ज्ञानेश्वर कांबले पर मंगलवार को भाग्यनगर इलाके में तीन मोटरसाइकिलों पर सवार छह से सात लोगों के एक समूह ने हमला किया।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा चुराए गए 10 हजार रुपये बरामद किए। 

Web Title: Maharashtra Civic Polls Six arrested for attacking candidate husband on suspicion of distributing cash

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :MaharashtraBMCBJPShiv Senaमहाराष्ट्रबृहन्मुंबई महानगरपालिकाशिव सेना