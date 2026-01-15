Maharashtra Civic Polls: BMC चुनाव में पैसे बांटने के शक में शख्स से मारपीट, 6 लोग गिरफ्तार

Maharashtra Civic Polls: नांदेड़ में नगर निकाय चुनाव लड़ रही कांग्रेस उम्मीदवार के पति पर मतदाताओं को नकदी बांटने के संदेह में किये गए हमले के एक दिन बाद बुधवार को पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया जबकि दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शिकायतकर्ता शिवाजी भालेराव और उनके दोस्त ज्ञानेश्वर कांबले पर मंगलवार को भाग्यनगर इलाके में तीन मोटरसाइकिलों पर सवार छह से सात लोगों के एक समूह ने हमला किया।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा चुराए गए 10 हजार रुपये बरामद किए।

Nanded Crime : 'जर खुर्ची आडवी केली नसती, तर...'; महिला उमेदवाराच्या पतीवर जिवघेणा हल्ला, थरारक CCTV समोर pic.twitter.com/BdJygPXgif — Prashant Patil (@Prashant_P95) January 14, 2026

Web Title: Maharashtra Civic Polls Six arrested for attacking candidate husband on suspicion of distributing cash