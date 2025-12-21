Maharashtra Civic Polls 2025: तुकाराम म्हात्रे ने बदलापुर के दानापुर वार्ड नंबर 1 में स्पष्ट जीत हासिल की, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

Maharashtra Civic Polls 2025: महाराष्ट्र में इस समय नगर निगम चुनाव के मतों की गणना हो रही है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के उम्मीदवार तुकाराम म्हात्रे ने दानापुर वार्ड नंबर 1 से शानदार जीत हासिल की, जिससे महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की स्थिति और मज़बूत हुई है। म्हात्रे की जीत पर पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मनाते और नारे लगाते दिखे।

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2025 के लिए वोटों की गिनती पूरे राज्य में जारी है, दो चरणों में हुए हाई-वोल्टेज मतदान के बाद शुरुआती रुझान सत्ताधारी महायुति गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहे हैं।

Badlapur, Maharashtra: Shiv Sena (Shinde faction)’s Tukaram Mhatre won Dalapur Ward No. 1, securing a clear victory and sparking great enthusiasm among party workers following the announcement pic.twitter.com/f8xBf0yIL2 — IANS (@ians_india) December 21, 2025

