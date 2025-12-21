Maharashtra Civic Polls 2025: शिंदे गुट के ओम प्रकाश खुर्सादय की प्रचंड जीत, बोले- 'हमसे कई ज्यादा जनता की जीत'

Maharashtra Civic Polls 2025: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के शुरुआती रुझानों में सत्ताधारी महायुति को साफ बढ़त मिलती दिख रही है, जो 211 स्थानीय निकायों में आगे है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 125 निकायों में और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 48 निकायों में आगे है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 38 निकायों में आगे है। विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) फिलहाल 46 निकायों में आगे है, जिसमें शिवसेना-UBT गुट 14 निकायों में आगे है।

वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के ओम प्रकाश खुर्सडे ने मालेगांव नगर पंचायत चुनाव जीत लिया है। इस जीत पर बोलते हुए शिंदे सेना के नेता ने कहा, "यह जीत उन लोगों की है जिन्होंने हमें अपने वोटों से आशीर्वाद दिया। हमारे नेता, एकनाथ शिंदे, चुनाव से पहले एक बैठक में शामिल होने के लिए यहां आए थे। यह जीत हमसे ज़्यादा लोगों की है।"

बीजेपी ने पहले ही तीन सीटें बिना किसी विरोध के जीत ली हैं, जिसमें डोंडाइचा नगर परिषद (धुले) और अंगार नगर पंचायत (सोलापुर) के सदस्य और अध्यक्ष बिना किसी मुकाबले के चुने गए, जबकि जम्मर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में भी कोई विरोध नहीं हुआ।

#WATCH | Washim, Maharashtra: Shiv Sena's Om Prakash Khursaday wins Malegaon Nagar Panchayat Election, says, "... This victory belongs to the people who blessed us with their votes. Our leader, Eknath Shinde, came here before the election to attend a meeting. This victory belongs… pic.twitter.com/WJ9BI4jjKz — ANI (@ANI) December 21, 2025

कुल मिलाकर, ये रुझान शहरी चुनावों में महायुति के लिए एक मजबूत शुरुआती प्रदर्शन की ओर इशारा करते हैं।

ये नतीजे 2 दिसंबर और 21 दिसंबर को हुए दो चरणों के शहरी चुनावों का नतीजा होंगे। उम्मीद है कि ये नतीजे जमीनी स्तर पर सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच सत्ता के संतुलन के बारे में शुरुआती संकेत देंगे।

Web Title: Maharashtra Civic Polls 2025 Om Prakash Khursaday of Shinde faction wins Malegaon Nagar