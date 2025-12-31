Maharashtra civic elections: 28 निगम, 893 वार्ड, 2869 सीट और 33,606 नामांकन पत्र, 15 जनवरी को मतदान, कई दल में टिकट को अंसतोष, महायुति और महागठबंधन में टक्कर

Highlights Maharashtra civic elections: पुणे महानगर पालिका में 41 वार्ड की 165 सीट के लिए कुल 3,179 नामांकन दाखिल किए गए हैं। Maharashtra civic elections: छत्रपति संभाजीनगर की 115 सीट के लिए 1,870 नामांकन प्राप्त दाखिल किये गए हैं। Maharashtra civic elections: नासिक की 122 सीट के लिए 2,356 नामांकन, पिंपरी चिंचवड की 128 सीट के लिए 1,993 हैं।

मुंबईः महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के 893 वार्ड की 2,869 सीटों के वास्ते कुल 33,606 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने यह जानकारी दी। इन महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और प्रति सीट औसतन 11 से अधिक उम्मीदवार होंगे। नामांकन दाखिल करने के लिए 30 दिसंबर अंतिम दिन था और नासिक, नागपुर में राजनीतिक दलों के बीच अशांति और नाटकीय दृश्य देखने को मिले। वहीं, मुंबई, जलगांव और अन्य शहरों में टिकटों के वितरण को लेकर दलों में अंसतोष देखने को मिला।

देश की सबसे अमीर नगर निकाय बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की 227 सीट के लिए 2,516 नामांकन दर्ज किए गए हैं। बीएमसी चुनाव का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह लंबे अंतराल, कई विभाजन और पुनर्गठन के बाद बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य के बीच आयोजित किया जा रहा है।

पुणे महानगर पालिका में 41 वार्ड की 165 सीट के लिए कुल 3,179 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नामांकन राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर में प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके प्रतिद्वंद्वियों के बीच कड़े मुकाबले का संकेत करते हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नागपुर महानगर पालिका के 38 वार्ड में फैली 151 सीट के लिए 1,452 नामांकन पत्र दाखिल किये गए हैं।

यह शहर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं का राजनीतिक गढ़ है। आयोग के मुताबिक नासिक की 122 सीट के लिए 2,356 नामांकन, पिंपरी चिंचवड की 128 सीट के लिए 1,993 नामांकन जबकि छत्रपति संभाजीनगर की 115 सीट के लिए 1,870 नामांकन प्राप्त दाखिल किये गए हैं।

इसी प्रकार ठाणे की 131 सीट के लिए 1,128 नामांकन, नवी मुंबई की 111 सीट के लिए 956 नामांकन और वसई-विरार की 115 सीट के लिए 935 नामांकन पत्र दाखिल किये गए हैं। आयोग के मुताबिक पनवेल की 78 सीट के लिए 391 नामांकन और इचलकरंजी की 65 सीट के लिए 456 नामांकन और जालना की 65 सीट के लिए 1,260 नामांकन पत्र दाखिल किये गए हैं।

