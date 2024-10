Maharashtra Chunav 2024 Dates: 288 सीट और बहुमत के लिए 145?, महाअघाड़ी बनाम महायुती, जानें 2019 की दलीय हालात!

Highlights Maharashtra Chunav 2024 Dates: महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। Maharashtra Chunav 2024 Dates: अपराह्न साढ़े तीन बजे संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। Maharashtra Chunav 2024 Dates: 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें और कांग्रेस ने 44 सीटें जीतीं थी।

Maharashtra Chunav 2024 Dates: चुनावी बिगुल की तैयारी है। निर्वाचन आयोग (ईसी) कुछ देर में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर देगा। आयोग के अधिकारियों ने दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में दोपहर 3.30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला महाअघाड़ी बनाम महायुती के बीच है। महा विकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट), और एनसीपी (अजित पवार गुट) शामिल हैं। संसदीय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली एमवाईए ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 17 सीटें जीतीं।

#WATCH | On ECI to announce Maharashtra and Jharkhand Assembly elections today, Shiv Sena (UBT) spokesperson Anand Dubey says, "The Election Commission is doing us a great favour. Elections of more than 10 Municipal Corporations are pending for the last several months. If we look… pic.twitter.com/WeUoutKAYg