Maharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, मुंबई के बांद्रा और एस्प्लेनेड कोर्ट खाली कराए गए
By अंजली चौहान | Updated: December 18, 2025 13:39 IST2025-12-18T13:38:33+5:302025-12-18T13:39:37+5:30
Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर को ईमेल से धमकी मिलने के बाद खाली कराया गया।
Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट में बम की धमकी मिलने से गुरुवार को दहशत फैल गई, जिसके बाद मुंबई की दूसरी अदालतों को भी खाली कराया गया। सुरक्षा चिंताओं के चलते दक्षिण मुंबई की बांद्रा और एस्प्लेनेड अदालतों को भी खाली कराया गया।
मुंबई पुलिस ने दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर में बम डिटेक्शन यूनिट तैनात की। हालांकि, जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी भरे ईमेल के सोर्स का पता लगाने के लिए, मुंबई पुलिस ने भेजने वाले की पहचान करने और इसके पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है।
मुंबई पुलिस कमिश्नर के अनुसार, बम की धमकी कई अदालतों और बैंकों को ईमेल के ज़रिए दी गई थी। उन्होंने कहा कि "घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है" और आश्वासन दिया कि पुलिस टीमों ने धमकी वाले इलाकों को खाली करा लिया है और अच्छी तरह से जांच की है।
An email threatening to execute blasts at various Magistrate Courts in Mumbai was received, following which the court complexes at Andheri, Bandra and Esplanade (at Fort) were vacated.— Live Law (@LiveLawIndia) December 18, 2025
Court work has been discharged for the day and Bomb Squad has reached the courts.… pic.twitter.com/MwZ2DrBHJk
इससे पहले इस साल सितंबर में, बम की अफवाह के बाद हाई कोर्ट की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।