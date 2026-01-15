Maharashtra BMC Election 2026: पुणे में मतदाताओं के हाथों से मिट रही स्याही, मतदाताओं ने लगाए आरोप; डबल वोटिंग की शंका

Maharashtra BMC Election 2026: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। पुणे में वोटिंग के दौरान एक गड़बड़ी सामने आई है। जहां नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग के दिन वोटर्स के बीच गुस्सा और शक बढ़ गया, जब यह कन्फर्म हुआ कि पक्की स्याही का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसके बजाय वोटर्स की उंगलियों पर मार्कर पेन लगाया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने वोट डाल दिया है।

वोटर्स ने आरोप लगाया कि शहर की चुनावी प्रक्रिया में पहली बार इस तरह का तरीका इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग ने उन्हें पहले से इस बारे में जानकारी नहीं दी थी कि मार्कर का इस्तेमाल किया जाएगा।

कई वोटर्स, खासकर सिंहगढ़ रोड इलाके के, ने कहा कि मार्कर की स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है, जिससे इस बात पर गंभीर चिंता पैदा हो गई है कि अधिकारी डबल वोटिंग को कैसे रोकेंगे।

Ink-marks being made on Voter's fingers by using 'marker pens' instead of Govt manufactured indelible ink, is easily wearing off by the simple use of 'Nail Polish Remover' as I demonstrate, in this video.



जयश्री सुनील देशपांडे ने द फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए कहा, “मेरे पति ने वार्ड नंबर 35 में वोट दिया, और निशान इतनी आसानी से मिट गया। कोई यह कैसे पक्का कर सकता है कि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा बार वोट न दे? साथ ही, हमें एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम तीन लोगों का परिवार हैं - मैं, मेरे पति और मेरा 25 साल का बेटा - और हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हमारे पोलिंग बूथ अलग-अलग हैं। मेरे पति को वार्ड 35 मिला और मुझे वार्ड 34। यह बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, और हमें समझ नहीं आता कि ये अलॉटमेंट किस आधार पर किए गए हैं। हम, निवासी और वोटर्स, चुनाव आयोग द्वारा ठीक से सूचित नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें कम से कम हमें यह समझाना चाहिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं और क्या नए बदलाव किए गए हैं।”

कुछ वोटर्स ने आरोप लगाया कि यह बदलाव जानबूझकर किया गया था और उन्होंने इस बात पर सफाई मांगी कि बिना किसी सार्वजनिक सूचना के पक्की स्याही के इस्तेमाल की पुरानी प्रथा को क्यों छोड़ दिया गया।

सिंहगढ़ रोड के वार्ड नंबर 34 के एक और वोटर हर्षल कुलकर्णी ने कहा, "चुनाव आयोग ने वोटरों को पहले से यह नहीं बताया कि इस चुनाव में पक्की स्याही की जगह मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह स्टैंडर्ड चुनावी प्रक्रिया से साफ़ तौर पर अलग है। कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई सर्कुलर नहीं आया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। यह बेतुका है। साथ ही, मेरा नाम दो बार है - एक बार वार्ड 33 में और फिर वार्ड 34 में। मैंने वार्ड 34 में वोट दिया, लेकिन यहां गंभीर बात यह है कि निशान मिट गया, और मैं जाकर वार्ड 33 में दोबारा वोट दे सकता हूं। यह एक गंभीर मामला है। मैं 2004 से PMC चुनावों में वोट दे रहा हूं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। असल में, पहले जो स्याही इस्तेमाल होती थी, वह वोटिंग के बाद 15 दिनों से ज़्यादा समय तक रहती थी।"

एक और वोटर रोहित मचाले ने कहा, "यह चुनाव धांधली वाला है। मार्कर पेन का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है, और हमारा सिर्फ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। सब कुछ पहले से तय है। हम वोट क्यों दे रहे हैं? चुनावी प्रक्रिया पर मेरा भरोसा खत्म हो गया है।"

