Maharashtra Assembly Monsoon Session: कांग्रेस नेता नाना पटोले पर एक्शन, स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड छूने के लिए निलंबित, देखें वीडियो

Highlights Maharashtra Assembly Monsoon Session: सदन स्थगित कर दिया गया और पटोले को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। Maharashtra Assembly Monsoon Session: कोकाटे ने दावा किया था कि किसानों ने कर्ज माफी के पैसे शादियों पर खर्च कर दिए। Maharashtra Assembly Monsoon Session: सरकार उतनी राशि में फसल बीमा दे रही है, जिसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं।

मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार 1 जुलाई को हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कांग्रेस विधायक नाना पटोले को पूरे दिन के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया। विपक्ष ने भाजपा विधायक बबनराव लोनीकर की टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से माफ़ी मांगने की मांग की। लोनीकर के बयानों पर विवाद के बाद पटोले ने अध्यक्ष की कुर्सी के पास राजदंड को छुआ और नारे लगाने लगे। नतीजतन, सदन स्थगित कर दिया गया और पटोले को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।

#WATCH | Mumbai: On being suspended from the Legislative Assembly for a day, Congress MLA Nana Patole says, "BJP MLAs and ministers claim that PM Modi is the messiah of farmers. PM Modi cannot be the messiah of farmers... The way farmers ar being insulted, is this why they have… pic.twitter.com/ka7A4Dwelx— ANI (@ANI) July 1, 2025