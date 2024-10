Maharashtra Assembly Election 2024 Date: घोषणा के साथ कांग्रेस को झटका?, अजित पवार के साथ विधायक हीरामन खोसकर, इगतपुरी से लड़ेंगे चुनाव!

Highlights छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इगतपुरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले खोसकर सोमवार को राकांपा में शामिल हुए। महाराष्ट्र में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा है।

Maharashtra Assembly Election 2024 Date: कांग्रेस ने अपने विधायक हीरामन खोसकर के अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में शामिल होने के बाद उन्हें “पार्टी विरोधी गतिविधियों” में शामिल होने के लिए छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नासिक जिले के इगतपुरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले खोसकर सोमवार को राकांपा में शामिल हुए। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने 14 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा कि खोसकर “लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद की अवधि में भी पार्टी विरोधी गतिविधियों” में शामिल थे।

Maharashtra | Congress MLA from Igatpuri Hiraman Khoskar joins NCP (Ajit Pawar faction). Khoskar joins the party with his supporters at Dy CM Ajit Pawar’s residence in Mumbai.



