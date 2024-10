Maharashtra Assembly Election 2024 Date: 22 अक्टूबर को अधिसूचना और नामांकन की आखिरी तिथि 29 अक्टूबर?, 1,00186 मतदान केंद्र पर  9.63 करोड़ डालेंगे वोट!

Highlights Maharashtra Assembly Election 2024 Date: शिवसेना ने 126 सीट पर चुनाव लड़ा था और उसे 56 पर जीत मिली थी। Maharashtra Assembly Election 2024 Date: कांग्रेस ने 147 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 44 सीट पर जीत मिली थी। Maharashtra Assembly Election 2024 Date: राकांपा को 121 में से 54 सीट पर जीत हासिल हुई थी।

Maharashtra Assembly Election 2024 Date: महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीट के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा तथा मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलनमें महाराष्ट्र राज्यसभा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक चरण में विधानसभा चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी तथा नामांकन की आखिरी तिथि 29 अक्टूबर होगी। कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र चार नवंबर, 2024 तक वापस लिए जा सकते हैं। कुमार का कहना था कि कि प्रदेश में 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। महाराष्ट्र में कुल 9.63 करोड़ मतदाता हैं। राज्य में कुल 1,00186 मतदान केंद्र होंगे।

#WATCH | Delhi: CEC Rajiv Kumar says, "First of all I would like to congratulate voters in Haryana and J&K for their empowered participation in the polling. The people of J&K made the festival of democracy historic. They participated in large numbers, used their right to exercise… pic.twitter.com/S2jiNVwyhC— ANI (@ANI) October 15, 2024