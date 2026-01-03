Maharashtra: वोटिंग से पहले ही BJP-शिवसेना के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, जानें कैसे हुआ ये संभव?

Maharashtra: विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी ने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को डराया-धमकाया, उन्हें चुनाव से हटने के लिए मजबूर किया या प्रलोभन का इस्तेमाल किया।

Maharashtra:महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की तीन बड़ी सत्ताधारी पार्टियों के 68 उम्मीदवार राज्य की 29 नगर निगमों के अहम चुनावों में बिना किसी विरोध के चुने जा सकते हैं। मालेगांव में इस्लाम पार्टी के एक उम्मीदवार को मिलाकर यह संख्या 69 हो जाती है। नगर निगम चुनाव के लिए मतदान से पहले ही सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। लेकिन अब सवाल है कि यह कैसे संभव है कि बिना वोट डाले की कोई जीत जाए? तो इसका जवाब ये है कि शुक्रवार को उम्मीदवारों के नामांकन का दिन था और उस दिन कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए जिसके बाद महायुति के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।

गौरतलब है कि इस मल्टी-कॉर्नर मुकाबले में 2,869 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 44 BJP उम्मीदवारों, 22 शिवसेना उम्मीदवारों, दो NCP उम्मीदवारों और मालेगांव की इस्लाम पार्टी के एक उम्मीदवार का कोई विरोधी नहीं है। यह संख्या शुक्रवार को नॉमिनेशन वापस लेने के आखिरी दिन कन्फर्म हुई।

विपक्षी पार्टियां धांधली का आरोप लगा रही हैं, उनका कहना है कि सत्ताधारी BJP, शिवसेना और NCP ने या तो विरोधी उम्मीदवारों को डरा-धमकाकर चुनाव से हटने के लिए मजबूर किया, या फिर आखिरी समय में नॉमिनेशन वापस लेने के लिए लालच दिया।

इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के सामने कोई विरोध न होने के कारण, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, इन वार्डों में विजेताओं की घोषणा न करें।

आने वाले चुनाव राज्य में अब तक के सबसे ज़्यादा बिखरे हुए नगर निगम चुनाव होंगे, क्योंकि सहयोगी एक-दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और राजनीतिक दुश्मन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह एक हाई-स्टेक नंबर गेम होगा।

बिना विरोधियों वाले सबसे ज़्यादा उम्मीदवार कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) में हैं – 22 – जो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण का गृह नगर है। बारह उम्मीदवार जलगांव से हैं, जो जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन का गृह जिला है।

KDMC में, जहाँ बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में हैं, 122 सीटें हैं। यहाँ, बीजेपी के 15 और शिवसेना के 7 उम्मीदवारों का कोई विरोध नहीं है। 78 सीटों वाले पनवेल नगर निगम में, जहाँ बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस, PWP और शिवसेना के उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद 6 बीजेपी उम्मीदवारों के सामने कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा।

165 सीटों वाले पुणे नगर निगम में, जहाँ बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में हैं, बीजेपी के 2 उम्मीदवार, मंजूषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप, बिना किसी विरोध के हैं, क्योंकि शिवसेना (UBT) और NCP (SP) के उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। जलगांव में, सत्ताधारी पार्टी के 12 उम्मीदवारों का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है – 6 बीजेपी से और 6 शिवसेना से। शिवसेना के खिलाफ नामांकन वापस लेने वाले सभी छह उम्मीदवार शिवसेना (UBT) के हैं।

इस घटनाक्रम से चिंतित होकर, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने अपने कुछ उम्मीदवारों को दूसरे जिलों में भेज दिया है। जलगांव के एक शिवसेना (UBT) नेता ने कहा, "हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती है कि हमारे उम्मीदवारों पर दबाव न डाला जाए या उन्हें प्रलोभन का शिकार न बनाया जाए। सत्ताधारी गठबंधन विरोधियों को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है।"

शिवसेना (UBT) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने सत्ताधारी महायुति गठबंधन पर अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को निर्विरोध चुनाव जितवाने के लिए चुनावी प्रक्रिया में धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया, "विरोधियों को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए पैसे की ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है।" उनके पार्टी सहयोगी संजय राउत ने भी दावा किया कि सत्ताधारी पार्टियाँ रिटर्निंग अधिकारियों पर दबाव डाल रही हैं ताकि विपक्षी उम्मीदवारों को "अवैध रूप से" नामांकन दाखिल करने से रोका जा सके।

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सकपाल ने कहा कि इस चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की "शिकायतों की बाढ़" आ गई है, जबकि उम्मीद थी कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में होंगे।

इस बीच, SEC ने तीन राज्य अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच की घोषणा की है। SEC के एक अधिकारी ने कहा, "यह सच है कि बिना विरोध के उम्मीदवारों की संख्या पहले कभी नहीं देखी गई। रिटर्निंग अधिकारियों, म्युनिसिपल कमिश्नरों और पुलिस कमिश्नरों से इन वार्डों पर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा जाएगा ताकि यह जांच की जा सके कि क्या दबाव बनाने के तरीके इस्तेमाल किए गए या नाम वापस लेने के लिए लालच दिया गया।"

उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में बिना विरोध के उम्मीदवारों की संख्या की तुलना करने के लिए कोई डेटा नहीं है, क्योंकि पिछली बार 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में एक साथ चुनाव नहीं हुए थे।

