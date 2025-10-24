प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ शुरू, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा-गीत मेरे साथ साझा करें और मैं देशवासियों के साथ साझा करूंगा, वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 24, 2025 13:07 IST2025-10-24T13:06:43+5:302025-10-24T13:07:55+5:30
हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये आपको मुझसे ज्यादा पता है, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है।
नई दिल्लीः बिहार की एक महिला ने छठ गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से छठ पर्व पर आधारित गीत साझा करने का शुक्रवार को आग्रह किया। दिवाली के छह दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना को समर्पित है। मोदी ने नागरिकों से छठी मैया को समर्पित गीत साझा करके भक्ति और सांस्कृतिक एकता की भावना से जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है।
#WATCH | A woman from Bihar mentioned Prime Minister Narendra Modi in a Chhath song.— ANI (@ANI) October 24, 2025
PM Narendra Modi tweeted, "The great festival of Chhath, dedicated to nature and culture, is approaching. Devotees across the country, including in Bihar, have already immersed themselves with… pic.twitter.com/F4tkJhPBU8
प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं। छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें।…— Narendra Modi (@narendramodi) October 24, 2025
बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ साझा करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा।’’
LIVE: PM Shri @narendramodi attends a public rally in Samastipur, Bihar. https://t.co/gQ2DkC3T2U— BJP (@BJP4India) October 24, 2025
मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा- ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये क्रांति का आरंभ है। हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों और मछुआरों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजने शुरू किए। बिहार के किसानों के खातों में भी 28 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं।
कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे तीन गुना ज्यादा पैसा भाजपा, एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। जब तीन गुना पैसा आएगा तो विकास भी तीन गुना ज्यादा होगा ही होगा। समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए सिक्स लेन हाइवे बन रहा है। नई रेललाइनें बन रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, बिहार में बिजली के नए-नए कारखाने लग रहे हैं।
आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है, जहां विकास का कोई भी कोई काम न हो रहा हो। आपको कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ जरूर दिखाई देगा। एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन... इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण और समृ्द्धि के भी माध्यम हैं।