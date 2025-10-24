प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ शुरू, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा-गीत मेरे साथ साझा करें और मैं देशवासियों के साथ साझा करूंगा, वीडियो

Highlights बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में जमानत पर चल रहे लोग हैं।

नई दिल्लीः बिहार की एक महिला ने छठ गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से छठ पर्व पर आधारित गीत साझा करने का शुक्रवार को आग्रह किया। दिवाली के छह दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना को समर्पित है। मोदी ने नागरिकों से छठी मैया को समर्पित गीत साझा करके भक्ति और सांस्कृतिक एकता की भावना से जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है।

#WATCH | A woman from Bihar mentioned Prime Minister Narendra Modi in a Chhath song.



PM Narendra Modi tweeted, "The great festival of Chhath, dedicated to nature and culture, is approaching. Devotees across the country, including in Bihar, have already immersed themselves with… pic.twitter.com/F4tkJhPBU8 — ANI (@ANI) October 24, 2025

प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं। छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें।…— Narendra Modi (@narendramodi) October 24, 2025

बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ साझा करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा।’’

LIVE: PM Shri @narendramodi attends a public rally in Samastipur, Bihar. https://t.co/gQ2DkC3T2U — BJP (@BJP4India) October 24, 2025

मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा- ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये क्रांति का आरंभ है। हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों और मछुआरों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजने शुरू किए। बिहार के किसानों के खातों में भी 28 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं।

कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे तीन गुना ज्यादा पैसा भाजपा, एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। जब तीन गुना पैसा आएगा तो विकास भी तीन गुना ज्यादा होगा ही होगा। समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए सिक्स लेन हाइवे बन रहा है। नई रेललाइनें बन रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, बिहार में बिजली के नए-नए कारखाने लग रहे हैं।

आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है, जहां विकास का कोई भी कोई काम न हो रहा हो। आपको कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ जरूर दिखाई देगा। एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन... इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण और समृ्द्धि के भी माध्यम हैं।

Web Title: mahaprav Chhath grand festival dedicated nature and culture PM Modi writes X Share song me and I share my countrymen, video