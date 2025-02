Mahakumbh 2025: बसंत पंचमी पर 'अमृत स्नान' शुरू?, अखाड़ा कर रहे स्नान, करोड़ों लोग लगाएंगे डुबकी, देखें वीडियो

Highlights Mahakumbh 2025 LIVE: अखाड़े 'अमृत स्नान' के लिए त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। Mahakumbh 2025 LIVE: महाकुंभ में 'अमृत स्नान' के लिए जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। Mahakumbh 2025 LIVE: करोड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है।

Mahakumbh 2025 LIVE: सोमवार को महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर करोड़ों भक्त, संत, साधु और अखाड़ों ने अमृत स्नान में भाग ले रहे हैं। प्रयागराज में पवित्र स्नान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया और जायजा लिया। विभिन्न अखाड़ों ने अपने महामंडलेश्वरों के नेतृत्व में त्रिवेणी संगम की ओर अपनी औपचारिक यात्रा की और सुबह लगभग 5 बजे अमृत स्नान किया, जो महाकुंभ मेले का सबसे भव्य और पवित्र अनुष्ठान है, जो करोड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है। जूना अखाड़ा बसंत पंचमी के अवसर पर 'अमृत स्नान' के लिए पहुंचा। आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरि बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ में 'अमृत स्नान' के लिए जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। अखाड़े 'अमृत स्नान' के लिए त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर 'अमृत स्नान' के लिए नागा साधु त्रिवेणी संगम के घाटों पर एकत्र हुए।

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Prayagraj: After 'Amrit Snan' on Basant Panchami, Panchayati Akhada Shri Niranjani, Swami Bhavendra Giri says, "...I extend best wishes to everyone on the occasion of Basant Panchami...This is a very sacred place as here is the sacred confluence of three… pic.twitter.com/M13NsWiDvG — ANI (@ANI) February 3, 2025

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Prayagraj, Uttar Pradesh: The Juna Akhada reaches for the 'Amrit Snan' on the occassion of Basant Panchami. pic.twitter.com/CSVam6KdGJ— ANI (@ANI) February 3, 2025

बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि स्नान बहुत अच्छा रहा, भव्य रहा। सभी सुखी रहें। सभी को आशीर्वाद...जनता को स्नान करने का अवसर मिले यही हमारा प्रयास है।" महाकुंभ में पहुंची एक विदेशी श्रद्धालु ने कहा, "मैं (अमृत स्नान के लिए) बहुत उत्साहित हूं... यह मेरे लिए नया अनुभव है। मैं यहां आकर बहुत आभारी हूं। "

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Prayagraj: Naga Sadhus take a holy dip in the Triveni Sangam, a sacred confluence of three rivers - Ganga, Yamuna and Saraswati on the occasion of Basant Panchami. pic.twitter.com/LPLmmxe5N2— ANI (@ANI) February 3, 2025

जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने कहा कि मैं विश्व कल्याण के लिए, सशक्त भारत के लिए, शिक्षित भारत के लिए पावन स्नान के लिए जा रहा हूं...हम पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता भी पैदा करना चाहते हैं...PM मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई व्यवस्थाएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं।

#WATCH | Prayagraj, UP | Acharya Mahamandaleshwar Swami Avdheshanand Giri Maharaj of Juna Akhara says, "I will take a holy dip for a 'Sashakt Bharat', educated 'Bharat'...We also want to create awareness to protect the environment...Under the leadership of PM Modi, the… pic.twitter.com/ymk1ECyzb5 — ANI (@ANI) February 3, 2025

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Niranjani Akhara Chief Kailashanand Giri Maharaj and other sadhus of the Niranjani Akhara took a holy dip in the Triveni Sangam, a sacred confluence of three rivers - Ganga, Yamuna and Saraswati on the occasion of Basant Panchami.… pic.twitter.com/MzWqblLWWr— ANI (@ANI) February 3, 2025

#WATCH | Prayagraj, UP | #MahaKumbhMela2025 | Drone visuals of Maha Kumbh Mela Kshetra, Triveni Sangam, as thousands of devotees gather for the third Amrit Snan on the occassion of Basant Panchami. pic.twitter.com/LtLjC083QP— ANI (@ANI) February 3, 2025

महाकुंभ में हुआ इजराइली और भारतीय आध्यात्मिक संगीत का अद्भुत संगम

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला में रविवार की शाम भारत और इजराइल के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगीतकारों के गीत संगीत का संगम देखने को मिला। वाराणसी के शक्तिधाम आश्रम द्वारा आयोजित किए गए ‘लव यूनाइट्स’ कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत, पवित्र मंत्रों के उच्चारण और हिब्रू आध्यात्मिक श्लोकों की ध्वनि ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध संगीतकार संदीप मिश्रा, अमित मिश्रा, नारायण ज्योति, यारोन पीर और माया बेटनर ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। इस भव्य कार्यक्रम में वाराणसी से आए दो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों ने पारंपरिक भारतीय वाद्ययंत्रों पर अपनी प्रस्तुति दी और एक प्रसिद्ध संगीतकार ने भारतीय संगीत और मंत्रों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इसके अलावा इजराइल से आए दो संगीतकारों ने भी प्रस्तुति दी। इजराइल की गायिका और संगीतकार माया बैटनर ने कहा, ‘‘यह आयोजन पश्चिम एशिया में शांति के लिए एक प्रार्थना के रूप में कार्य करता है और भारत के साथ इजराइल के संबंधों की प्रगाढ़ता व्यक्त करता है।’’

#WATCH | Prayagraj, UP | #MahaKumbh2025 | After Amrit Snan on Basant Panchami, President of Akhil Bharatiya Akhada Parishad, Mahant Ravindra Puri says, "...The 'snan' is very grand and everyone is very happy and are giving blessings to the government...Devotees in large numbers… pic.twitter.com/yspk57aU4z — ANI (@ANI) February 3, 2025

#WATCH | #KumbhOfTogetherness | Prayagraj, UP | Sadhus of the Niranjani Akhara head towards Triveni Sangam for the 'Amrit Snan' on the occasion of Basant Panchami. pic.twitter.com/zC90p1oEpp— ANI (@ANI) February 3, 2025

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Prayagraj: Avigail from Austria says, "It is unbelievable and amazing. This is once in a lifetime experience...I have started understanding the people of India...I have never seen anything like this..." pic.twitter.com/3wXVj392J2— ANI (@ANI) February 3, 2025

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी की बधाई दी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के अवसर पर लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए विश्व कल्याण की कामना की और मां सरस्वती से सभी के जीवन में नई ऊर्जा के संचार की प्रार्थना की। योगी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘पावन पर्व बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती सभी को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करें, सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें, मां वीणावादिनी से यही प्रार्थना है।’’ एक अन्य पोस्ट में योगी ने कहा, ‘‘महाकुम्भ-2025, प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की दिव्य धाराओं में पवित्र अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘भगवान तीर्थराज सभी के मनोरथ पूर्ण करें, हमारे चिंतन एवं चेतना को सशक्त करें, विश्व का कल्याण करें, यही कामना है।’’

महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान पर्व बसंत पंचमी पर मेला प्रशासन और पुलिस को ‘‘शून्य त्रुटि’’ के साथ सकुशल स्नान संपन्न कराने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और एडीजी भानु भास्कर स्वयं मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।

मौनी अमावस्या को संगम नोज पर घटी भगदड़ की घटना के बाद शनिवार को पहली बार प्रयागराज आए मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और अस्पताल जाकर घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना था। इस बीच, मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी स्नान के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ‘‘शून्य त्रुटि’’ के साथ स्नान संपन्न कराने के निर्देश दिए थे।

रविवार की सुबह एडीजी भानु भास्कर मेला प्राधिकरण भवन में स्थित ‘इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर’ (आईसीसीसी) पहुंचे जहां उन्होंने स्क्रीन पर पूरे मेला क्षेत्र, चौराहों और मेला प्रवेश स्थलों को देखा और घाट से भीड़ खाली कराने के लिए स्वयं लाउडस्पीकर पर निर्देश दिया।

आईसीसीसी से माइक पर उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा, ‘‘कृपया घाट पर स्नान करने के बाद अनावश्यक ना बैठें और घाट खाली करें जिससे दूसरे श्रद्धालु स्नान कर सकें। घाट पर खाना पीना ना करें और दूसरी जगह जाकर खानपान करें।’’ इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘महाकुंभ में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की दिव्य धाराओं में पवित्र अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई।’’

मेला प्रशासन द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अरैल से झूंसी जाने के लिए पुल संख्या 28 खुला है। संगम से झूंसी जाने के लिए पुल संख्या 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 खुले हैं। वहीं, झूंसी संगम जाने के लिए श्रद्धालु पुल संख्या 16, 18, 21 और 24 का प्रयोग कर सकेंगे। जबकि झूंसी से अरैल जाने के लिए पुल संख्या 27 और 29 खुले हैं।

