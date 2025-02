Maha kumbh 2025: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण प्रयागराज संगम स्टेशन अस्थायी रूप से बंद

Highlights Maha kumbh 2025: प्रयागराज संगम स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की Maha kumbh 2025: हालांकि, ट्रेनों का संचालन बंद नहीं होगा Maha kumbh 2025: लेकिन स्टेशन आम जनता के लिए बंद रहेगा

Maha kumbh 2025: महाकुंभ मेले के कारण प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण, अधिकारियों ने निकटतम स्टेशन यानी प्रयागराज संगम स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। हालांकि, ट्रेनों का संचालन बंद नहीं होगा, लेकिन स्टेशन आम जनता के लिए बंद रहेगा।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कम से कम 150 विशेष ट्रेनें चलाई हैं और आज रात तक 200 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी स्टेशनों पर आरपीएफ कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कुंभ मेले को शुरू हुए 26 दिन हो चुके हैं और 42 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं।

