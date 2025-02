Maha Kumbh 2025: भारी भीड़ के बीच 'माघी पूर्णिमा' पर पवित्र स्नान से पहले नए यातायात नियम

Highlights माघी पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के गंगा में पवित्र स्नान करने की उम्मीद है भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सख्त यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे अधिकारियों ने कुछ क्षेत्रों को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है

Maha Kumbh 2025:प्रयागराज प्रशासन ने महाकुंभ मेले के दौरान 12 फरवरी, 2025 को माघी पूर्णिमा स्नान के लिए विस्तृत यातायात सलाह जारी की है, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं के गंगा में पवित्र स्नान करने की उम्मीद है। सुचारू आवागमन और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सख्त यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

पवित्र स्नान की सुविधा के लिए, अधिकारियों ने कुछ क्षेत्रों को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, जहां आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक और निजी वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ये प्रतिबंध 11 फरवरी, 2025 को प्रातः 4 बजे से प्रभावी होंगे तथा स्नान के बाद श्रद्धालुओं के नियमित रूप से प्रस्थान तक लागू रहेंगे। xयातायात परामर्श के मुख्य बिंदु:

11 फरवरी, 2025 को सुबह 4:00 बजे से, आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन होगा।

प्रयागराज के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को 11 फरवरी को सुबह 4:00 बजे के बाद शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बजाय उन्हें शहर की सीमा के बाहर पूर्व-निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में निर्देशित किया जाएगा। ये वाहन पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालुओं के जाने तक पार्क रहेंगे।

