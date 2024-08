Maha Assembly Elections 2024: अजित पवार बारामती सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं, बेटे जय को बना सकते हैं उम्मीदवार

Highlights पवार ने एक अप्रत्याशित बयान देते हुए कहा कि अब उन्हें बारामती से चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है उन्होंने संकेत दिया कि अगर बारामती के लोग मांग करेंगे तो उनके छोटे बेटे जय पवार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे अगर जय को मैदान में उतारा जाता है तो बारामती में फिर से पवार बनाम पवार की लड़ाई देखने को मिलेगी

Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार ने बारामती सीट से चुनाव लड़ने की अनिच्छा जाहिर की है। हालांकि जनता की डिमांड पर वह अपने बेटे को इस सीट से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकते हैं।

पवार ने एक अप्रत्याशित बयान देते हुए कहा कि अब उन्हें बारामती से चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वे इस सीट से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर बारामती के लोग मांग करेंगे तो उनके छोटे बेटे जय पवार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे।

अगर जय को मैदान में उतारा जाता है तो बारामती में फिर से पवार बनाम पवार की लड़ाई देखने को मिलेगी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार को राज्य विधानसभा चुनावों के लिए बारामती से मैदान में उतारा जा सकता है। युगेंद्र बारामती में स्थानीय राजनीति और सार्वजनिक सेवा में काफी सक्रिय हैं। उन्हें राजनीतिक ताकतवर पवार परिवार का नया चेहरा माना जाता है।

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में, अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा को बारामती निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद और अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, के खिलाफ मैदान में उतारा था। सुनेत्रा चुनाव हार गईं, लेकिन उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया।

2019 में, अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ को बारामती के पड़ोसी मावल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए (अविभाजित एनसीपी द्वारा) मैदान में उतारा गया था। हालांकि, वह शिवसेना के श्रीरंग बारने से भारी अंतर से हार गए। पार्थ ने हाल ही में कहा कि वह चुनाव लड़ने और पार्टी के विस्तार की दिशा में काम करने के इच्छुक नहीं हैं।

Pune | On his son Jay Pawar's candidature from the Baramati constituency, Maharashtra DCM Ajit Pawar says, "It's democracy. I am not much interested in it because I have been part of 7-8 elections...If people and party workers think in such a way then the parliamentary board… pic.twitter.com/XaVF0xxruB