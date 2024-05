Madhya Pradesh High Court: 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स बलात्कार नहीं', कोर्ट ने कहा

Highlights कोर्ट ने कहा, पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा पति के खिलाफ एफआईआर में पत्नी ने कहा, पति करता है अप्राकृतिक सेक्स पत्नी के एफआईआर के खिलाफ पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Madhya Pradesh High Court: पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच ने कहा कि 'मैरिटल रेप' को भारत में अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। बेंच ने आगे कहा कि वैध विवाह के बाद एक पत्नी जिसकी उम्र 15 साल से अधिक है वह अपने पति के साथ रह रही है और पति के द्वारा उसके साथ संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसमें पत्नी की सहमति महत्वहीन है।

Noting that 'Marital rape' has not been recognised as an offence in India, the Madhya Pradesh High Court has observed that any sexual intercourse, including unnatural sex by a man with a wife, won't amount to rape as the consent of the wife becomes immaterial in such cases. Read… pic.twitter.com/zMu8s0EEPE

हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि कानून की इस स्थिति का एकमात्र अपवाद आईपीसी की धारा 376B है। इसमें ज्यूडिशियल सेपरेशन के कारण या वैसे ही अलग रहने के दौरान अपनी ही पत्नी के साथ यौन कृत्य बलात्कार होगा। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी मनीष साहू नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज करते हुए की गई। एफआईआर में आईपीसी की धारा 377 के तहत उस पर अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया गया था। चलिए जानते हैं पूरा मामला

"...insertion of penis in the anus of a woman has also been included in the definition of 'rape' and any sexual intercourse or sexual act by the husband with her wife not below the age of fifteen years is not a rape, then under these circumstances, absence of consent of wife for…