'कांग्रेस का डीएनए पाकिस्तान के पक्ष में है', शिवराज सिंह चौहान ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को घेरा

Highlights दिग्विजय सिंह के बयान पर राजनीति गर्म पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए थे सवाल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरा

भोपाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सेना का मनोबल तोड़ने की प्रयास है।

मीडिया से बातचीत के दौरान शिवराज सिंह ने कहा, "कांग्रेस का डीएनए पाकिस्तान के पक्ष में है। वे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। यह सेना का मनोबल गिराने की कोशिश है। राहुल गांधी जी यह कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? आपके साथ टुकड़े-टुकड़े गैंग चल रहा है।"

#WATCH | Congress's DNA is in favour of Pakistan. They are asking for proof of surgical strike. It's an attempt to demoralize Army. Rahul Gandhi ji what kind of Bharat Jodo yatra is this? Tukde-tukde gang is walking with you: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/m5QByTHwbW