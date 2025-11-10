लखनऊ की महिला डॉक्टर को फरीदाबाद विस्फोटक मामले में भूमिका के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया
By रुस्तम राणा | Updated: November 10, 2025 18:35 IST2025-11-10T18:35:25+5:302025-11-10T18:35:25+5:30
नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के कुछ घंटों बाद, सुरक्षा बलों ने सोमवार को लखनऊ से एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि उसकी कार से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। महिला डॉक्टर की पहचान डॉ. शाहीन शाहिद के रूप में हुई है, जिन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए हवाई जहाज से श्रीनगर लाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, वह लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली हैं।
अब तक आठ लोग गिरफ्तार
अब तक, सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य सात आरोपियों की पहचान आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर-उल-अशरफ, और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद, सभी नौगाम, श्रीनगर के निवासी, मौलवी इरफान अहमद (एक मस्जिद के इमाम), शोपियां के निवासी, ज़मीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलशा, गांदरबल के वाकुरा इलाके के निवासी, डॉ. मुज़म्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब, पुलवामा के कोइल इलाके के निवासी, और डॉ. अदील, कुलगाम के वानपोरा इलाके के निवासी के रूप में हुई है।
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा
एजेंसियों ने इस मामले में 2,900 किलोग्राम से ज़्यादा विस्फोटक, और हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है, जिससे जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गज़वत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बात करने के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल कर रहे थे, और कहा कि बाद में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
जम्मू और कश्मीर ने एक बयान में कहा, "जांच से एक व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का पता चला है, जिसमें पाकिस्तान और अन्य देशों से काम करने वाले विदेशी हैंडलर के संपर्क में कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र शामिल हैं।" "फंड सामाजिक/धर्मार्थ कामों की आड़ में पेशेवर और शैक्षणिक नेटवर्क के ज़रिए जुटाए जा रहे थे। आरोपियों को लोगों की पहचान करने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, आतंकवादी रैंक में शामिल करने और भर्ती करने के अलावा, फंड जुटाने, लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम करने, हथियार/गोला-बारूद और IED बनाने के लिए सामग्री खरीदने में शामिल पाया गया।"
आरोपियों पर आतंकवादी संगठनों के लिए नए सदस्यों की पहचान करने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया सहित कई तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसमें लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करना, फंड इकट्ठा करना और IED के लिए हथियार और सामग्री सुरक्षित करना भी शामिल था।