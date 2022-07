लखनऊः मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार, पुत्र प्रतीक यादव ने मुखाग्नि दी

Highlights मुलायम सिंह खराब स्वास्थ्य के कारण अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आए। कार में बैठे-बैठे ही साधना गुप्ता को अंतिम विदाई दी। चाचा शिवपाल सिंह यादव इस दौरान मुलायम की कार के दरवाजे के पास खड़े रहे।

लखनऊः समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का रविवार को लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। साधना का शनिवार को हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था।

वह लंबे समय से बीमार थीं। उनका पार्थिव शरीर विक्रमादित्य मार्ग स्थित मुलायम सिंह यादव के घर से ट्रक पर रखकर घाट तक ले जाया गया। साधना के पुत्र प्रतीक यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुलायम सिंह यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद थे।

Lucknow, UP | Wife of former CM Mulayam Singh Yadav passes away, SP chief & son Akhilesh Yadav reaches residence, BJP MP Rita Bahuguna Joshi also reaches to offer condolences pic.twitter.com/v6kIyzOLKs