Lucknow: जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर हमला, अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व मंत्री

Lucknow: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल के भीतर चाकू से हमला किया गया है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 30 सितंबर को लखनऊजेल में एक कैदी के साथ हुए विवाद के बाद घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने बताया कि कैदी ने उन्हें अलमारी के स्लाइडिंग हिस्से से मारा था। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रजापति को 2017 में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विवाद के बाद प्रजापति को लखनऊ जिला जेल के जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया, "अस्पताल में सफाई ड्यूटी पर तैनात एक कैदी के साथ विवाद के बाद हाथापाई हो गई।"

#WATCH | Lucknow, UP | On former minister Gayatri Prajapti being admitted to KGMU, his daughter Ankita Prajapati says, "He's not feeling well right now. He's in the Emergency, and my father has been wronged so much. Despite being innocent, he's been in jail for eight and a half… pic.twitter.com/vs9YjPGFi5 — ANI (@ANI) September 30, 2025

उन्होंने कहा, "सफाई ड्यूटी पर तैनात कैदी गुस्से में आ गया और उसने उसे अलमारी के स्लाइडिंग हिस्से से मारा, जिससे गायत्री प्रजापति घायल हो गए। तुरंत आवश्यक उपचार दिया गया और अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं।"

एक शातिर अपराधी ने किया हमला

हालांकि, एएनआई से बात करते हुए प्रजापति ने दावा किया कि उन पर "एक शातिर अपराधी ने हमला किया था"।

"वह एक शातिर अपराधी था। उसका नाम बिस्वास है... वह लंबे समय से जेल में है... मुझे खुशी है कि मेरी जान बच गई। यह सब अचानक हुआ... मेरा किसी से कोई विवाद नहीं था। घटना अचानक हुई," उन्होंने कहा।

प्रजापति को इलाज के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) भेजा गया। हमले के बाद, प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति, जो अमेठी से समाजवादी पार्टी की विधायक भी हैं, भी अस्पताल पहुँचीं। समाजवादी पार्टी ने हमले पर चिंता व्यक्त की।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंदी में एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पूर्व विधायक और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जाँच होनी चाहिए। यूपी में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है।"

